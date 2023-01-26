Наразі у росіян активні бази запуску "шахедів", ворожа авіація та корабельне угруповання, - речниця ОК "Південь"
Керівниця пресцентру сил охорони та оборони оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк попередила про загрозу масованого ракетного удару
Про це ранком 26 січня поінформувала Наталія Гуменюк в етері телемарафону.
На запитання про можливість ракетної атаки росіян 26 січня речниця відповіла ствердно:
"Абсолютно треба бути готовими до того, що новий масований ракетний удар може відбутися просто зараз. Наразі ми спостерігаємо активність ворожої авіації, зокрема стратегічної з напрямку Каспійського моря, активність пунктів баз запуску "шахедів" та корабельного угруповання".
Вона додала, що нині в Чорному морі перебувають 3 ракетоносії із 20 ракетами типу "Калібр".
Речниця нагадала про тактику російської армії, яку прорахували українські захисники: загарбники за допомогою БПЛА виснажують систему ППО ЗСУ. Прикметно, що окупанти її застосовували й у ніч на 26 січня, ціливши по критичній, енергетичній та військовій інфраструктурі.
- Нагадаємо, у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях ввели екстрені відключення світла через загрозу ракетної атаки.
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