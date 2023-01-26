Про це поінформували в ДТЕК.

У компанії рішення запровадити екстрені відключення в трьох областях та Києві пояснили загрозою ракетного удару РФ.

"Це вимушений превентивний крок, який дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, якщо ворожі ракети досягнуть цілі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 25 січня Укренерго встановлював обласним розподільникам ліміти споживання електроенергії: дефіцит в енергосистемі України зростав через похолодання.

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