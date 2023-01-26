У Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях ввели екстрені відключення світла через загрозу ракетної атаки
Через загрозу російської ракетної атаки на Дніпропетровщині, Одещині, Київщині та в столиці превентивно застосовано екстрені відключення світла
Про це поінформували в ДТЕК.
У компанії рішення запровадити екстрені відключення в трьох областях та Києві пояснили загрозою ракетного удару РФ.
"Це вимушений превентивний крок, який дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, якщо ворожі ракети досягнуть цілі", - йдеться в повідомленні.
- Нагадаємо, 25 січня Укренерго встановлював обласним розподільникам ліміти споживання електроенергії: дефіцит в енергосистемі України зростав через похолодання.
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