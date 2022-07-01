Публіцист висловив таку думку в етері телеканалу "Еспресо".

"Російські загарбники заради поступок з нашого боку будуть продовжувати ракетні обстріли нашої території. Це триватиме, поки при владі буде Володимир Путін і в Російської Федерації будуть ракети для обстрілів України. А якщо в РФ закінчилися високоточні ракети, то окупанти обстрілюватимуть нас усім сміттям, яке з 1950-х рр знаходиться на складах. Це є нашою щоденною реальністю на довгий час", - зазначив Портников.

Журналіст додав, що Російська Федерація вимагатиме від нас поступок, на які ми в жодному разі не можемо піти.

"Якщо російські війська покинуть територію України, Росія буде вимагати від нас поступок, на які наша країна просто не зможе піти, щоб не принизити свій власний суверенітет: визнання російського статусу Криму, територіальні поступки, нейтральний статус України", - зауважив Віталій Портников.

27 червня Росія завдала потужного ракетного удару по Кременчуку, а 29 червня - по Миколаєву. Станом на 1 липня кількість людей, які загинули в результаті ракетного удару по Миколаєву збільшилася до 8, ще шестеро постраждали. На цей же день розібрано 85% завалів на місці знищеного росіянами ТЦ у Кременчуці на Полтавщині, знайшли 28 фрагментів тіл.

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