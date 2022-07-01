Про це повідомила пресофіцерка Кременчуцького райуправління ГУ ДСНС на Полтавщині Ірина Зуб, передає Суспільне.

Вона розповіла, що з 28 виявлених на місці ракетного удару фрагментів тіл 8 ідентифікували як частини людських тіл.

За словами Ірини Зуб, завали розбирають 400 людей, зокрема 150 рятувальників. Також залучено близько 50 машин. Рятувальники та комунальники розібрали 85% завалів. Робота ускладнена тим, що під час вибуху деформувалися метал і залізобетонні конструкції.

27 червня російські військові завдали ракетного удару по місту Кременчук Полтавської області. Росіяни влучили в ТЦ, де перебували цивільні. Станом на день 28 червня кількість загиблих зросла до 20. ТЦ був повністю знищений.

Згодом президент Володимир Зеленський повідомив, що в обстріляному Росією ТЦ у Кременчуці перебувала понад тисяча цивільних.

Світові представники та лідери почали активно коментувати такий ракетний удар з боку РФ. Так, державний секретар США Ентоні Блінкен назвав це "звірством". Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон сказав: "Ця жахлива атака ще раз показала глибину жорстокості та варварства, до яких опустився російський лідер".

29 червня очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін анонсував перевірку всіх ТЦ області на дотримання правил безпеки під час повітряних тривог.

29 червня Папа Римський засудив ракетний удар РФ по Кременчуку та закликав молитися за мир.

30 червня СБУ з'ясувала, що ТЦ у Кременчуці на Полтавщині РФ знищила ракетами Х-22, випущеними з бомбардувальників у небі над Курськом.

Станом на 30 червня рятувальники обстежили й розібрали уламки на 80% території знищеного росіянами ТЦ і знайшли ще 5 фрагментів тіл.

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