Російський ракетний удар по ТЦ у Кременчуці: рятувальники знайшли 28 фрагментів тіл
Станом на 1 липня розібрано 85% завалів на місці знищеного росіянами ТЦ у Кременчуці на Полтавщині, знайшли 28 фрагментів тіл
Про це повідомила пресофіцерка Кременчуцького райуправління ГУ ДСНС на Полтавщині Ірина Зуб, передає Суспільне.
Вона розповіла, що з 28 виявлених на місці ракетного удару фрагментів тіл 8 ідентифікували як частини людських тіл.
За словами Ірини Зуб, завали розбирають 400 людей, зокрема 150 рятувальників. Також залучено близько 50 машин. Рятувальники та комунальники розібрали 85% завалів. Робота ускладнена тим, що під час вибуху деформувалися метал і залізобетонні конструкції.
- 27 червня російські військові завдали ракетного удару по місту Кременчук Полтавської області. Росіяни влучили в ТЦ, де перебували цивільні. Станом на день 28 червня кількість загиблих зросла до 20. ТЦ був повністю знищений.
- Згодом президент Володимир Зеленський повідомив, що в обстріляному Росією ТЦ у Кременчуці перебувала понад тисяча цивільних.
- Світові представники та лідери почали активно коментувати такий ракетний удар з боку РФ. Так, державний секретар США Ентоні Блінкен назвав це "звірством". Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон сказав: "Ця жахлива атака ще раз показала глибину жорстокості та варварства, до яких опустився російський лідер".
- 29 червня очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін анонсував перевірку всіх ТЦ області на дотримання правил безпеки під час повітряних тривог.
- 29 червня Папа Римський засудив ракетний удар РФ по Кременчуку та закликав молитися за мир.
- 30 червня СБУ з'ясувала, що ТЦ у Кременчуці на Полтавщині РФ знищила ракетами Х-22, випущеними з бомбардувальників у небі над Курськом.
- Станом на 30 червня рятувальники обстежили й розібрали уламки на 80% території знищеного росіянами ТЦ і знайшли ще 5 фрагментів тіл.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.54
Купівля 34.54Продаж 35.25
-
EUR
Купівля 35.91Продаж 36.92
- Актуальне
- Важливе