Російський ракетний удар по ТЦ у Кременчуці: рятувальники розібрали уламки на 80% території
У Кременчуці на Полтавщині станом на 30 червня рятувальники обстежили й розібрали уламки на 80% території знищеного росіянами ТЦ
Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін у телеграмі.
"Кременчук. Рятувальники Полтавщини продовжують працювати на місці. Вони обстежили та розібрали уламки вже на 80% площі ТЦ", - зауважив він.
- 27 червня російські військові завдали ракетного удару по місту Кременчук Полтавської області. Росіяни влучили в ТЦ, де перебували цивільні. Станом на день 28 червня кількість загиблих зросла до 20. ТЦ був повністю знищений.
- Згодом президент Володимир Зеленський повідомив, що в обстріляному Росією ТЦ у Кременчуці перебувала понад тисяча цивільних.
- Світові представники та лідери почали активно коментувати такий ракетний удар з боку РФ. Так, державний секретар США Ентоні Блінкен назвав це "звірством". Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон сказав: "Ця жахлива атака ще раз показала глибину жорстокості та варварства, до яких опустився російський лідер".
- 29 червня очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін анонсував перевірку всіх ТЦ області на дотримання правил безпеки під час повітряних тривог.
- 29 червня Папа Римський засудив ракетний удар РФ по Кременчуку та закликав молитися за мир.
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