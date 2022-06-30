Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін у телеграмі.

"Кременчук. Рятувальники Полтавщини продовжують працювати на місці. Вони обстежили та розібрали уламки вже на 80% площі ТЦ", - зауважив він.

27 червня російські військові завдали ракетного удару по місту Кременчук Полтавської області. Росіяни влучили в ТЦ, де перебували цивільні. Станом на день 28 червня кількість загиблих зросла до 20. ТЦ був повністю знищений.

Згодом президент Володимир Зеленський повідомив, що в обстріляному Росією ТЦ у Кременчуці перебувала понад тисяча цивільних.

Світові представники та лідери почали активно коментувати такий ракетний удар з боку РФ. Так, державний секретар США Ентоні Блінкен назвав це "звірством". Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон сказав: "Ця жахлива атака ще раз показала глибину жорстокості та варварства, до яких опустився російський лідер".

29 червня очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін анонсував перевірку всіх ТЦ області на дотримання правил безпеки під час повітряних тривог.

29 червня Папа Римський засудив ракетний удар РФ по Кременчуку та закликав молитися за мир.

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