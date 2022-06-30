Про це йдеться на сайті української спецслужби.

"Наявні дані свідчать, що запуск ракет типу "Х-22" здійснено зі стратегічних бомбардувальників Ту-22М3, які злетіли з військового аеродрому "Шайковка" у Калузькій області. Самі ж ракети випустили у повітряному просторі Курської області РФ", - зауважили в СБУ.

На відео, котре зафіксувало ракетний удар, видно, що росіяни влучили саме в цивільні об'єкти, зокрема в торговий центр "Амстор". Це доводять кадри з камер спостереження всередині ТЦ й навколо нього: там було багато відвідувачів.

"Також супутникові знімки дозволять подивитись на Кременчук до та після обстрілу. Більш того – є можливість навіть порівняти кількість автомобілів, які зазвичай знаходились на парковці ТЦ у різний проміжок часу. Тобто будь-які вигадки російської пропаганди спростовуються фактами, які легко перевірити", - наголосили в СБУ.

Крім того, у спецслужбі зазначили, що під час російського обстрілу Кременчуцького заводу дорожніх машин там не було жодних складів із військовою технікою. Підприємство виготовляло асфальтозмішувальні установки.

"Якщо виходити з логіки окупантів, то небезпеку для них становлять полиці супермаркетів і навіть асфальтозмішувальні установки. Армія Росії - це збіговисько терористів, які обов’язково отримають покарання за свої злочини. Всі докази наразі ретельно документуються", - заявив голова СБУ Іван Баканов.

У спецслужбі нагадали, що 27 червня розпочали розслідування російського ракетного обстрілу цивільних об’єктів у Кременчуці. СБУ відкрила провадження за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

27 червня російські військові завдали ракетного удару по місту Кременчук Полтавської області. Росіяни влучили в ТЦ, де перебували цивільні. Станом на день 28 червня кількість загиблих зросла до 20. ТЦ був повністю знищений.

Згодом президент Володимир Зеленський повідомив, що в обстріляному Росією ТЦ у Кременчуці перебувала понад тисяча цивільних.

Світові представники та лідери почали активно коментувати такий ракетний удар з боку РФ. Так, державний секретар США Ентоні Блінкен назвав це "звірством". Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон сказав: "Ця жахлива атака ще раз показала глибину жорстокості та варварства, до яких опустився російський лідер".

29 червня очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін анонсував перевірку всіх ТЦ області на дотримання правил безпеки під час повітряних тривог.

29 червня Папа Римський засудив ракетний удар РФ по Кременчуку та закликав молитися за мир.

Станом на 30 червня рятувальники обстежили й розібрали уламки на 80% території знищеного росіянами ТЦ.

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