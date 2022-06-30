Російський обстріл ТЦ у Кременчуці: СБУ встановила обставини запуску ракет
СБУ з'ясувала, що ТЦ у Кременчуці на Полтавщині РФ знищила ракетами Х-22, випущеними з бомбардувальників у небі над Курськом
Про це йдеться на сайті української спецслужби.
"Наявні дані свідчать, що запуск ракет типу "Х-22" здійснено зі стратегічних бомбардувальників Ту-22М3, які злетіли з військового аеродрому "Шайковка" у Калузькій області. Самі ж ракети випустили у повітряному просторі Курської області РФ", - зауважили в СБУ.
На відео, котре зафіксувало ракетний удар, видно, що росіяни влучили саме в цивільні об'єкти, зокрема в торговий центр "Амстор". Це доводять кадри з камер спостереження всередині ТЦ й навколо нього: там було багато відвідувачів.
"Також супутникові знімки дозволять подивитись на Кременчук до та після обстрілу. Більш того – є можливість навіть порівняти кількість автомобілів, які зазвичай знаходились на парковці ТЦ у різний проміжок часу. Тобто будь-які вигадки російської пропаганди спростовуються фактами, які легко перевірити", - наголосили в СБУ.
Крім того, у спецслужбі зазначили, що під час російського обстрілу Кременчуцького заводу дорожніх машин там не було жодних складів із військовою технікою. Підприємство виготовляло асфальтозмішувальні установки.
"Якщо виходити з логіки окупантів, то небезпеку для них становлять полиці супермаркетів і навіть асфальтозмішувальні установки. Армія Росії - це збіговисько терористів, які обов’язково отримають покарання за свої злочини. Всі докази наразі ретельно документуються", - заявив голова СБУ Іван Баканов.
У спецслужбі нагадали, що 27 червня розпочали розслідування російського ракетного обстрілу цивільних об’єктів у Кременчуці. СБУ відкрила провадження за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).
- 27 червня російські військові завдали ракетного удару по місту Кременчук Полтавської області. Росіяни влучили в ТЦ, де перебували цивільні. Станом на день 28 червня кількість загиблих зросла до 20. ТЦ був повністю знищений.
- Згодом президент Володимир Зеленський повідомив, що в обстріляному Росією ТЦ у Кременчуці перебувала понад тисяча цивільних.
- Світові представники та лідери почали активно коментувати такий ракетний удар з боку РФ. Так, державний секретар США Ентоні Блінкен назвав це "звірством". Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон сказав: "Ця жахлива атака ще раз показала глибину жорстокості та варварства, до яких опустився російський лідер".
- 29 червня очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін анонсував перевірку всіх ТЦ області на дотримання правил безпеки під час повітряних тривог.
- 29 червня Папа Римський засудив ракетний удар РФ по Кременчуку та закликав молитися за мир.
- Станом на 30 червня рятувальники обстежили й розібрали уламки на 80% території знищеного росіянами ТЦ.
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