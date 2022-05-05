Російські ракетні удари по інфраструктурі України не перешкоджають поставці Заходом озброєння, - Пентагон

Про це заявив речник Пентагону Джон Кірбі, повідомляє CNN.

Кірбі наголосив, що війська РФ "намагалися вразити те, що, на нашу думку, є критично важливою інфраструктурою на заході" України, включаючи джерела електроенергії та транспортні вузли.

Спікер підкреслив — незважаючи на ці удари, США, як і раніше, можуть "спрямовувати" військову допомогу в регіон, включаючи "системи озброєння" та інші ресурси.

США знають, що зброя та інші ресурси все ще надходять до України, "бо ми розмовляємо з українцями кожен Божий день", додав Кірбі.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb