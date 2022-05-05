Російські ракетні удари по інфраструктурі України не перешкоджають поставці Заходом озброєння, - Пентагон
Під час серії ракетних ударів по території України війська РФ намагалися вразити критично важливу інфраструктуру, але США, як і раніше, можуть передавати військову допомогу
Про це заявив речник Пентагону Джон Кірбі, повідомляє CNN.
Кірбі наголосив, що війська РФ "намагалися вразити те, що, на нашу думку, є критично важливою інфраструктурою на заході" України, включаючи джерела електроенергії та транспортні вузли.
Спікер підкреслив — незважаючи на ці удари, США, як і раніше, можуть "спрямовувати" військову допомогу в регіон, включаючи "системи озброєння" та інші ресурси.
США знають, що зброя та інші ресурси все ще надходять до України, "бо ми розмовляємо з українцями кожен Божий день", додав Кірбі.
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