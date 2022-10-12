Тема програми: "Ракетні удари по культурі".

Під час розмови ми будемо шукати відповіді на такі запитання:

Знищення росіянами понад 500 об'єктів культурної спадщини: ексцес чи закономірність?

Чи є такі руйнування воєнним злочином і як вони документуються?

Чому окупанти полюють за Сковородою і Шевченком і що це полювання означає для української ідентичності?

Як будуть відновлюватись зруйновані українські музеї, церкви й бібліотеки?

Трансляція події відбуватиметься на Facebook-сторінках та YouTube-каналах PEN Ukraine та espreso.tv.

"Власні назви" – це серія коротких онлайн-розмов з інтелектуалами, лідерами суспільної думки, письменниками, митцями, релігійними діячами, правозахисниками. Це експертний погляд, точка зору, відповідь на конкретні, актуальні питання. Особиста оптика гостей програми щодо подій сьогодення.

Мирослава Барчук – журналістка, телеведуча. У професії з середини 1990-х років. Працювала на "5 каналі", ТВі, "Еспресо", була редакторкою журналу Welcome to Ukraine. З 2019 року є ведучою суспільно-політичного токшоу "Зворотний відлік" на суспільному телеканалі Перший. Лауреатка Премії імені Георгія Ґонґадзе. Членкиня Українського ПЕН.

Ігор Пошивайло – директор Національного музею Революції Гідності, координатор Штабу порятунку спадщини. За громадянську мужність, самовіддане відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, виявлені під час Революції Гідності, плідну громадську та волонтерську діяльність нагороджений орденом «За заслуги» III ступеня (2019).

Онлайн-проєкт "Власні назви" реалізується за підтримки Шведського ПЕН (Svenska PEN).



