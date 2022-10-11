Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Ракетні удари по Україні - це теракт, це неконвенційна війна і весь світ так оцінює. Окрім того - це фірмовий стиль нового командувача окупаційними військами РФ в Україні Сергія Суровікіна. Він прихильник ракетних ударів по цивільних об‘єктах, по цивільній інфраструктурі. Ця людина не служила в авіації, але він очолював авіаційне угруповання в Сирії та військово-космічні сили РФ деякий час", - підкреслив Юсов.

За його словами, терористичні акти РФ спрямовані на те, щоб зупинити наступальні дії та боротьбу України за звільнення територій, але реакція українців абсолютно зворотна.

"Російська армія зазнає абсолютного фіаско на полі бою. Сили оборони України продовжують контрнаступ. Відчайдушні спроби РФ, з початку прихованої мобілізації, вагнерівців, зеків, добровольців, нічого не дали. Часткова мобілізація пішла абсолютно не за планом, лише підвищує внутрішню напругу в Росії. Керівництво РФ намагається якось зупинити контрнаступ ЗСУ, якщо не зупинити, то шокувати Україну і весь світ"- додав Юсов.

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