"У держави-терориста не має залишитися жодного шансу": Зеленський озвучив українську формулу миру на засіданні G7
Президент України Володимир Зеленський виступив на терміновому засіданні G7 та розповів про українську формулу миру
Зокрема Володимир Зеленський розповів про основні пункти, які забезпечать мир.
"У нас є формула миру. І зараз, реагуючи на російський терор, на псевдореферендуми і спробу анексії нашої території, ми можемо застосувати формулу миру так, щоб у держави-терориста не залишилося жодного шансу. Перший пункт – оборонна підтримка. Повітряний щит для України. Це частина гарантій безпеки, які є елементом нашої формули миру. Коли Україна отримає достатню кількість сучасних та ефективних систем ППО, ключовий елемент російського терору – ракетні удари – перестануть працювати.
Другий пункт – територіальна цілісність України. Це також елемент нашої формули миру. І він логічно поєднується з третім пунктом – з покаранням, що є невідʼємним елементом будь-якої формули миру. Хто розпочав збройну агресію – той міжнародний злочинець. Той має бути засуджений. Захист територіальної цілісності України – це захист усього міжнародного правопорядку, починаючи від Статуту ООН. Різні потенційні агресори в світі спостерігають зараз за реакцією демократій на влаштований Росією фарс із псевдореферендумами і спробою анексії. Росія має бути повністю ізольована і покарана. Покарана і політично, і санкційно", - заявив президент України.
Зеленський також додав, що НАТО повинно відповідати Росії симетрично:
"Коли Росія атакує енергетичний сектор і енергетичну стабільність наших країн, треба заблокувати санкціями її енергетичний сектор, зламати стабільність російських доходів від торгівлі нафтою і газом. Потрібна жорстка цінова стеля для експорту нафти і газу з Росії – нуль прибутку для держави-терориста. Саме такі кроки можуть наблизити мир – вони спонукають державу-терориста задуматись про мир, про невигідність війни", - зауважив Володимир Зеленський.
- Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розповів прем'єр-міністру Італії Маріо Драгі про наслідки обстрілу російськими крилатими ракетами
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