Зокрема Володимир Зеленський розповів про основні пункти, які забезпечать мир.

"У нас є формула миру. І зараз, реагуючи на російський терор, на псевдореферендуми і спробу анексії нашої території, ми можемо застосувати формулу миру так, щоб у держави-терориста не залишилося жодного шансу. Перший пункт – оборонна підтримка. Повітряний щит для України. Це частина гарантій безпеки, які є елементом нашої формули миру. Коли Україна отримає достатню кількість сучасних та ефективних систем ППО, ключовий елемент російського терору – ракетні удари – перестануть працювати.

Другий пункт – територіальна цілісність України. Це також елемент нашої формули миру. І він логічно поєднується з третім пунктом – з покаранням, що є невідʼємним елементом будь-якої формули миру. Хто розпочав збройну агресію – той міжнародний злочинець. Той має бути засуджений. Захист територіальної цілісності України – це захист усього міжнародного правопорядку, починаючи від Статуту ООН. Різні потенційні агресори в світі спостерігають зараз за реакцією демократій на влаштований Росією фарс із псевдореферендумами і спробою анексії. Росія має бути повністю ізольована і покарана. Покарана і політично, і санкційно", - заявив президент України.

Зеленський також додав, що НАТО повинно відповідати Росії симетрично:

"Коли Росія атакує енергетичний сектор і енергетичну стабільність наших країн, треба заблокувати санкціями її енергетичний сектор, зламати стабільність російських доходів від торгівлі нафтою і газом. Потрібна жорстка цінова стеля для експорту нафти і газу з Росії – нуль прибутку для держави-терориста. Саме такі кроки можуть наблизити мир – вони спонукають державу-терориста задуматись про мир, про невигідність війни", - зауважив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розповів прем'єр-міністру Італії Маріо Драгі про наслідки обстрілу російськими крилатими ракетами