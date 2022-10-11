Зеленський розповів прем'єр-міністру Італії про наслідки ракетного удару армії РФ

Про це написав в телеграмі Президент України Володимир Зеленський.

"У межах діалогу з прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі розповів про наслідки ракетного терору Росії. Скоординували позиції напередодні важливих міжнародних заходів, зокрема саміту "Групи семи". Вдячний за послідовну вагому підтримку", - написав Зеленський.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що масованим ракетним ударом по українській інфраструктурі Росія не досягла жодної військової мети, довела, що є державою-терористом та унеможливила розмови про "втому" від війни на Заході.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb