Зеленський розповів прем'єр-міністру Італії про наслідки ракетного удару армії РФ
Президент України Володимир Зеленський розповів прем'єр-міністру Італії Маріо Драгі про наслідки обстрілу російськими крилатими ракетами
Про це написав в телеграмі Президент України Володимир Зеленський.
"У межах діалогу з прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі розповів про наслідки ракетного терору Росії. Скоординували позиції напередодні важливих міжнародних заходів, зокрема саміту "Групи семи". Вдячний за послідовну вагому підтримку", - написав Зеленський.
- Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що масованим ракетним ударом по українській інфраструктурі Росія не досягла жодної військової мети, довела, що є державою-терористом та унеможливила розмови про "втому" від війни на Заході.
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