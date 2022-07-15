Ракетні удари по Вінниці, Миколаєву, Кременчуку, Краматорську: Шмигаль закликав ЄС визнати Росію країною-терористом

Про це повідомили на сайті Урядового порталу.

"Вчора ракетним ударом у центр Вінниці росіяни вбили більше 23 людей, з яких троє дітей. Понад півтори сотні громадян звернулися до лікарень, з них десятки у важкому стані. Продовжується розбір завалів. Сьогодні зранку Росія обстріляла два університети в центрі Миколаєва. Тобто, цілеспрямовано знищує освітні заклади перед початком навчального року. Удар по вокзалу в Краматорську, торговому центру в Кременчуці. Усе це тероризм", - сказав прем’єр-міністр.

Денис Шмигаль подякував Жозепу Боррелю за чітку позицію щодо злочинів РФ та наголосив на важливості продовження політики посилення санкцій проти Росії.

"Ми очікуємо сьомого пакета. Що в ньому будуть так звані вторинні санкції. Надалі маємо продовжити відключення російських банків від SWIFT, заборонити заходження суден під прапором країн-членів ЄС у російські морські порти, запровадити санкції проти російських криптоактивів, накласти заборону на російські ЗМІ в Європі — це важливо і для України, і для Європи задля уникнення гібридних впливів та дезінформації", - відзначив Шмигаль.

Єврокомісія 15 липня оприлюднила проєкт сьомого пакета санкцій проти Росії за вторгнення в Україну.

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