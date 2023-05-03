Я, звісно, не аналітик Інституту вивчення війни, але коментуючи пояснення ISW причини, чому у РФ активно розповідають про ракетні удари по Україні, скажу таке:

Якоїсь особливої зміни у висвітленні російських ракетних ударів офіційною пропагандою країни-агресора, включаючи Коношенкова — спікера міноборони РФ, я не бачу.

Як і раніше, вони говорили, що "ефективно" знищують наші військові об'єкти, військову та цивільну інфраструктуру, як розповідали про те, що знищили "Хаймерсів" більше, ніж їх взагалі існує – так і продовжують це робити.

Чи робиться це для того, щоб знизити градус напруги у суспільстві? Давайте спершу з'ясуємо – чи взагалі є у РФ суспільство. А також – про яку напругу йдеться.

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Якщо про напругу у зв'язку з очевидним провалом т.зв. "спецоперації", то вона нікуди не подінеться.

Але насправді це напруга не так у "суспільстві", як у кремлі, де йде міжусобна боротьба між "елітами" у "вежах". Там, схоже, гостро постало питання про те, хто правитиме після Путіна. З огляду на те, як звужуються комунікаційні коридори можливостей. Навіть поїздка до ПАР на саміт БРІКС стає для Путіна небезпечною, оскільки його можуть заарештувати згідно з ордером Міжнародного кримінального суду.

Насправді це напруга не так у "суспільстві", як у кремлі, де йде міжусобна боротьба між "елітами" у "вежах". Там, схоже, гостро постало питання про те, хто правитиме після Путіна. З огляду на те, як звужуються комунікаційні коридори можливостей

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Припустимо, навіть інтенсивніше висвітлення ракетних ударів по Україні, яке зафіксував ISW, чи нові бравурні казкові звіти від міноборони РФ — насправді ні на що не впливають.

Переважна більшість громадян РФ, на жаль, і надалі підтримують агресивні дії проти України. Це у них, схоже, закладено вже на генетичному рівні.

Головний мотив РФ був і залишається – окупація України, знищення нашої нації, ліквідація української держави як такої. І поки орки мають такі можливості – вони намагатимуться це зробити.

Наше завдання – позбавити їх таких можливостей. Назавжди!

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Про автора. Олександр Антонюк, політичний експерт

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