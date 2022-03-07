Ракетним залпом з узбережжя під Одесою українці пошкодили патрульний корабель окупантів

Про це повідомив головний редактор порталу BlackSeaNews та співзасновник Чорноморського інституту стратегічних досліджень Андрій Клименко, передає Еспресо.TV.

Моніторингова група "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень" та редакція BlackSeaNews продовжує відстежувати маневри кораблів ВМФ Росії у Чорному морі.

За даними групи, головний корабель серії патрульних корветів проєкту 22160 "Василий Быков" було закладено 26 лютого 2014 року на підсанкційному Зеленодольському заводі (Татарстан). Спущений на воду 28 серпня 2017 року, восени того ж року відбуксований внутрішніми водними шляхами на захоплений завод "Залив" в Керч для добудови. 25 березня 2018 вийшов з Керчі в місто Новоросійськ на державні випробування, що розпочалися в травні 2018 року. 20 грудня 2018 року увійшов до складу Чорноморського флоту.

В серпні-жовтні 2020 по російських ріках перейшов на Північний флот, де проходив випробовування стосовно встановлення контейнерного варіанту крилатих ракет "Калибр", а потім повернувся на ЧФ.

З 19.05.2021 по 03.11.2021 знаходився в Середземному морі з базуванням на Тартус, Сирія.

Нагадаємо, прикордонник, який 2014-го вивів з оточення 150 підлеглих, повернувся на службу.