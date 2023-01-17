Про це Радіо Свобода повідомили в пресслужбі міської ради.

Там зазначили, що механізм для відшкоджування зруйнованого через обстріли житла дніпрянам було затверджено ще в жовтні 2022 року. За зруйноване житло були передбачені компенсації до 500 тисяч гривень. На сесії 25 січня в нього внесуть зміни, аби збільшити максимальний розмір компенсацій до мільйона гривень.

З-під завалів багатоповерхівки в Дніпрі, зруйнованої ворожим ракетним ударом 14 січня, дістали тіла 45 загиблих людей.

Через ракетний удар по Дніпру 236 квартир у будинку не підлягають відбудові.

Служба безпеки встановила особи російських окупантів, які причетні до ракетного удару.

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