Ракетний удар по Дніпру 14 січня: не ідентифікованими залишаються 8 тіл загиблих
У Дніпрі досі не впізнали 8 тіл загиблих унаслідок влучання російської ракети в багатоповерховий житловий будинок 14 січня
Про це журналістам повідомили в пресслужбі Дніпропетровської ОВА, передає Укрінформ.
"У судово-медичній експертизі зареєстровано 46 загиблих, із них 6 дітей. 38 осіб упізнано, в тому числі 5 дітей до 18 років, та 8 не встановлено", - розповіли в ОВА.
Відомо, що нині на стаціонарному лікуванні перебувають 12 постраждалих, серед них одна дівчинка. Стан усіх пацієнтів стабільний.
- Міськрада Дніпра ухвалила рішення про виплати для постраждалих від російського ракетного удару по багатоповерхівці 14 січня. Люди отримають по 1 млн гривень.
- 14 січня росіяни завдали удару по Дніпру, внаслідок чого було зруйновано під'їзд дев'ятиповерхового будинку.
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