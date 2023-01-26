Про це журналістам повідомили в пресслужбі Дніпропетровської ОВА, передає Укрінформ.

"У судово-медичній експертизі зареєстровано 46 загиблих, із них 6 дітей. 38 осіб упізнано, в тому числі 5 дітей до 18 років, та 8 не встановлено", - розповіли в ОВА.

Відомо, що нині на стаціонарному лікуванні перебувають 12 постраждалих, серед них одна дівчинка. Стан усіх пацієнтів стабільний.

Міськрада Дніпра ухвалила рішення про виплати для постраждалих від російського ракетного удару по багатоповерхівці 14 січня. Люди отримають по 1 млн гривень.

14 січня росіяни завдали удару по Дніпру, внаслідок чого було зруйновано під'їзд дев'ятиповерхового будинку.