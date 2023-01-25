Про це 25 січня повідомила пресслужба Дніпровської міськради.

"Сьогодні на сесії міськради депутати підтримали низку змін до муніципальної програми допомоги містянам, постраждалим від ракетних обстрілів РФ. Це створило офіційний механізм виплат до 1 млн грн за зруйноване житло єдиним платежем. Раніше на цьому наголошував мер Дніпра Борис Філатов", - ідеться в повідомленні.

У пресслужбі нагадали, що у місті працює два штаби з прийому громадян, які стали жертвами російського терору. Там можна подати документи на отримання матеріальної допомоги для відшкодування збитків, завданих майну, на отримання матеріальної допомоги на лікування постраждалих, на отримання матеріальної допомоги сім’ям загиблих. Також у штабах люди мають можливість відновити втрачений або пошкоджений паспорт громадянина України, отримати свідоцтво про смерть загиблого, отримати QR- код на грошову допомогу від ВПП ООН. Адреси штабів і графік їхньої роботи можна знайти на сайті міськради.

Станом на 23 січня у Дніпрі ідентифікували тіла 40 загиблих мешканців багатоповерхівки, ще 9 людей вважають зниклими безвісти.

14 січня росіяни завдали удару по Дніпру, внаслідок чого було зруйновано під'їзд дев'ятиповерхового будинку.

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