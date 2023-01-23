Про це на брифінгу 23 січня повідомив заступник начальника поліції Дніпропетровщини Володимир Богоніс, передає Суспільне.

"Унаслідок удару постраждалих — 127, з них 46 людей загинули, в тому числі шестеро дітей. 40 осіб ідентифікували. Дев`ять осіб вважаються зниклими безвісти. Знайдено 6 фрагментів тіл", — розповів він.

За словами Богоноса, ідентифікація загиблих триває і може зайняти близько двох тижнів.

Окрім того, до поліції продовжують надходити заяви про ушкодження майна. Зокрема, 431 заява надійшла про пошкодження майна, 47 — про пошкодження машини та 10 — щодо адмінбудівель.

14 січня росіяни завдали удару по Дніпру, внаслідок чого було зруйновано під'їзд дев'ятиповерхового будинку.

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