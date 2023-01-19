Кількість загиблих внаслідок ракетного удару РФ по Дніпру зросла до 46 людей

Про це інформує голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"За уточненою інформацією, російська ракета, що поцілила по дніпровській багатоповерхівці забрала 46 життів", - пише Резніченко.

Повідомляється, що 11 тіл ще не впізнали, стільки ж залишаються зниклими безвісти.

У медзакладах під наглядом залишаються 24 постраждалих. Двоє дорослих та 9-річна дівчинка у важкому стані.

Загалом 80 людей отримали поранення.