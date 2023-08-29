Ракетний удар РФ по Чернігову 19 серпня: кількість постраждалих зросла до 214 людей

Про це на загальноміській нараді повідомив гендиректор Чернігівської міської лікарні №2 Владислав Кухар.

"Загалом було постраждалих 214 осіб. На сьогодні в лікарні знаходиться 47 осіб, загальна кількість. Виписано вже десятеро", - зазначив він.

За словами гендиректора лікарні, двоє пацієнтів залишаються у важкому стані, серед них одна дитина - вона отримала мінно-вибухове поранення. Зараз її стан важкий, але стабільний, загрози життю на сьогодні немає.

Також Кухар повідомив, що до столичної лікарні переведено одного дорослого і трьох дітей, двоє з яких не тяжкі, "але вони кияни, їм зручніше лікуватися вдома".

Що відомо про ракетний удар РФ по Чернігову

19 серпня в центр Чернігова прилетіла балістична ракета РФ, де на той час відбувалася виставка виробників дронів. Станом на 20 серпня було відомо про сімох загиблих і 156 постраждалих.

Співорганізаторка виставки дронів Марія Берлінська на своїй сторінці у Facebook повідомила, що під час оголошення повітряної тривоги захід зупинили, учасникам декілька разів наголосили на необхідності піти в укриття. Однак, за її словами, частина людей пішла на вулицю.



"Усі, хто пішов в укриття, цілі. Я особисто зайшла в укриття за хвилину до удару", - написала співорганізаторка.

Вона також додала, що захід і місце його проведення було заздалегідь офіційно узгоджено з місцевою владою.

Водночас у пресслужбі Чернігівської міськради заявили, що виставка не погоджувалася із місцевою владою. За їхніми словами, "жодних дозволів не надавалося".

Станом на 21 серпня кількість постраждалих унаслідок ракетного удару по центру Чернігова зросла до 181 людини. Тоді 41 людина перебувала в лікарні.