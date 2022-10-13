Таку думку він висловив в етері Еспресо.



Дипломат прокоментував результати голосування Генасамблеї ООН за резолюцію територіальної цілісності України й захисту принципів статуту ООН, за якими 143 держави засудили анексію частини території України Російською Федерацією, проти проголосували 5 країн, 35 – утрималися.



"Як раз це рішення, на відміну від Ради Європи, буде мати більше наслідків. Раніше вже була внесена резолюція за територіальну цілісність та спроби засудити анексію територій України, що є очевидними речами згідно зі Статутом ООН, а у Радбезі Росія одна без нікого заветувала це. І тут США проявили ініціативу, а Албанія чітко, з юридичної точки, зору провела процес постановки цього питання у Генасамблеї. Резолюція називалась "Територіальна цілісність України та підтвердження принципів статуту ООН", а це зовсім інша річ. Тобто фактично, ця резолюція виявляла, які країни чітко дотримуються Статуту ООН, а які у своїх тимчасових інтересах маніпулюють ним. І для нас це дуже велика перемога над Росією, тому що на нашому боці сьогодні як мінімум 143 країни, які чітко заявили свої позиції, а проти 5. Тобто рахунок є вбивчим, 143:5. Це найбільша кількість за всі роки, починаючи з 2014 року, коли підтримка територіальної цілісності голосувалась найбільш широким колом держав", - зауважив Валерій Чалий.

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