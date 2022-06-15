Рамштайн-3 має бути проривним, адже триває велика павза між обіцянками та безпосереднім наданням зброї, - Згурець
Експерт Defence Express Сергій Згурець переконаний, що Рамштайн-3 також вагомий тим, що збере більшу кількість держав, які готові надавати ті чи інші зразки озброєння Україні, ніж попередні зустрічі
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Раймштайн-3, якщо ми маємо на увазі сьогоднішню зустріч, має бути дійсно проривним, тому що велика павза між обіцянки щодо надання систем РСЗВ (реактивні системи залпового вогню - ред.), HIMARS, MLRS і їхнім постачанням в Україну", - наголосив Згурець.
Експерт додав, що перша партія постачань озброєння буде складати близько 16-ти ракетних артилерійських систем підвищеної мобільності HIMARS.
"Напередодні заступник Міністра оборони США говорив про те, що вони надають чотири таких системи для навчальних цілей та 12 в цій же партії", - зазначив він.
Згурець також зауважив, що процес навчання українських військових на нових видах озброєння триває.
"Сьогодні завершено навчання першої групи наших військових і починається навчання другої групи на цих далекобійних системах враження", - сказав Згурець.
Він додав, що Рамштайн-3 вагомий тим, що у цій зустрічі бере участь більша кількість учасників, аніж у попередніх. Якщо раніше збиралось близько 40-ка країн, то на цій зустрічі буде понад 50 країн, які готові надавати ті чи інші зразки озброєння Україні.
"Зараз найважливіше, щоб динаміка постачання зброї зберігалась відповідно до того переліку озброєння, яке просить Україна", - наголосив експерт.
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Засідання Контактної групи з питань оборони України, яке має відбутися 15 червня в Брюсселі, збере представників оборонних відомств близько 50 країн, які так чи інакше забезпечують підтримку ЗСУ в умовах російської агресії
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