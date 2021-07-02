Разом із Безосом у космос полетить 82-річна Воллі Фанк, яка в 1960-х роках пройшла тренування на астронавтку

Про це повідомила одна з компаній Безоса Blue Origin.



У повідомленні компанії зазначається, що Фанк буде на борту 20 липня як "почесна гостя", разом із самим Безосом, його братом Марком і ще не відомою особою, яка стане переможцем доброчинного аукціону за право злетіти в космос.

Фанк - колишня пілотеса, в 1960-і роки була однією з групи Mercury 13 – тринадцяти жінок, яких таємно тренували на астронавтів за тими ж програмами, що й чоловіків, у часи, коли США здійснювали свою першу пілотовану космічну програму Mercury. Але це була приватна ініціатива, що не була проєктом Національної аерокосмічної адміністрації США (НАСА), і жодна з цих жінок так і не потрапила в космос.



Фанк стане найстаршою людиною, яка побуває в космосі, і поб’є рекорд американця Джона Ґленна – він побував у космосі вперше, за програмою Mercury.



"Ніхто не чекав довше неї. Прийшов час. Ласкаво просимо в команду, Воллі. Ми раді, що ви полетите з нами 20 липня в якості почесного гостя", - написав мільярдер.



В прикріпленому до посту Безоса ролику бізнесмен описує Фанк майбутній політ і питає, що вона скаже з цього приводу. Фанк йому відповідає: "Що я можу сказати. Це найкраще, що траплялося зі мною в житті!".



Зазначимо, що Безос оголосив про рішення відправитися в космос на початку червня. Мільярдер розповів, що це було мрією всього його життя. Він відправиться в суборбітальний політ на створеному його компанією Blue Origin кораблі New Shepard.

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