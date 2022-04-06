"Разом ми сила!", - у Генштабі показали, який вигляд має захоплена під час контрнаступальної операції техніка та боєприпаси до неї

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.



"Разом ми сила! Підрозділами Центру спецпризначення Військова служба правопорядку у ЗСУ передано захоплену під час контрнаступальної операції техніку та боєприпаси до неї одній з бойових бригад. Тепер трофеї будуть служити на користь Збройних Сил України", - йдеться у повідомленні.





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