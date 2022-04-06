"Разом ми сила!", - у Генштабі показали, який вигляд має захоплена під час контрнаступальної операції техніка та боєприпаси до неї
Генштаб Збройних Сил України показав нову захоплену під час контрнаступальної операції техніку та боєприпаси до неї одній з бойових бригад
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
"Разом ми сила! Підрозділами Центру спецпризначення Військова служба правопорядку у ЗСУ передано захоплену під час контрнаступальної операції техніку та боєприпаси до неї одній з бойових бригад. Тепер трофеї будуть служити на користь Збройних Сил України", - йдеться у повідомленні.
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