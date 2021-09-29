Разумков підписав закон про удосконалення доступу пацієнтів до інноваційних препаратів
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закон про впровадження договорів керованого доступу при закупівлях інноваційних лікарських препаратів
Про це повідомила пресслужба Верховної Ради.
Згідно з пояснювальною запискою до проєкту закону, він передбачає впровадження договорів керованого доступу (ДКД) при закупівлях оригінальних лікарських засобів.
Зазначається, що ДКД є спеціальними договорами між власником реєстраційного посвідчення на лікарський засіб та платником медичних послуг або розпорядником бюджетних коштів, що дають змогу забезпечити доступ пацієнтів до інноваційних медичних технологій - схем діагностики, профілактики, лікування.
Так, процедури ДКД застосовуються, зокрема, при лікуванні важких хронічних захворювань - онкології, гематології, рідкісних патологій, застосуванні допоміжних репродуктивних технологій тощо. Вони забезпечують більш швидкий доступ до нових технологій охорони здоров'я та забезпечення дороговартісних лікарських засобів для більшої кількості пацієнтів.
Наразі закон направлений на підпис президенту України Володимиру Зеленському.
- Нагадаємо, Верховна Рада 21 вересня ухвалила у другому читанні та в цілому проєкт закону №4662 щодо забезпечення можливості закупівель лікарських засобів за договорами керованого доступу.
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