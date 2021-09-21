Рада підтримала спрощення доступу хворих до інноваційних лікарських засобів

Ухвалення закону у другому читанні підтримали 309 народних депутатів, передає Еспресо.TV.



Згідно з пояснювальною запискою до проєкту закону, він передбачає впровадження договорів керованого доступу (ДКД) при закупівлях оригінальних лікарських засобів.



Зазначається, що ДКД є спеціальними договорами між власником реєстраційного посвідчення на лікарський засіб та платником медичних послуг або розпорядником бюджетних коштів, що дають змогу забезпечити доступ пацієнтів до інноваційних медичних технологій - схем діагностики, профілактики, лікування.



Так, процедури ДКД застосовуються, зокрема, при лікуванні важких хронічних захворювань - онкології, гематології, рідкісних патологій, застосуванні допоміжних репродуктивних технологій тощо. Вони забезпечують більш швидкий доступ до нових технологій охорони здоров'я та забезпечення дороговартісних лікарських засобів для більшої кількості пацієнтів.

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