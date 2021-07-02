Разумков пояснив, чому Зеленський може ветувати закон про перезапуск ВККС
Президент України Володимир Зеленський може ветувати закон про перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС)
Про це сказав спікер Ради Дмитро Разумков, повідомляє РБК-Україна.
"Дві ці норми абсолютно по-різному можна трактувати: як посилення ролі міжнародних експертів або як зменшення. Згідно з чинним Регламентом Верховної Ради і Конституції, на рівні парламенту виправити вже прийнятий законопроєкт не передбачається можливим, тому є велика ймовірність, що президент ветує через це технічне питання і повернемо з вето президента до Верховної Ради", - зазначив спікер парламенту.
Він додав, що в такому випадку закон з пропозиціями президента зможуть прийняти вже наступного пленарного тижня.
- Нагадаємо, що Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який запускає реформу судів в Україні.
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