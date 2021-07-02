Разумков пояснив, чому Зеленський може ветувати закон про перезапуск ВККС

Про це сказав спікер Ради Дмитро Разумков, повідомляє РБК-Україна.



"Дві ці норми абсолютно по-різному можна трактувати: як посилення ролі міжнародних експертів або як зменшення. Згідно з чинним Регламентом Верховної Ради і Конституції, на рівні парламенту виправити вже прийнятий законопроєкт не передбачається можливим, тому є велика ймовірність, що президент ветує через це технічне питання і повернемо з вето президента до Верховної Ради", - зазначив спікер парламенту.



Він додав, що в такому випадку закон з пропозиціями президента зможуть прийняти вже наступного пленарного тижня.

Нагадаємо, що Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який запускає реформу судів в Україні.