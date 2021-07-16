Разумков: Регламентний комітет розсудить суперечку в “Голосі” щодо звільнення Железняка

Про це він заявив на брифінгу 16 липня, передає Еспресо.TV.

"Якщо ми говоримо про фракцію "Голос", дійсно, і від однієї частини народних депутатів, і від другої частини народних депутатів, які входять в цю фракцію, надійшли протилежні позиції щодо того засідання (фракції - ред.) яке відбулося, або не відбулося. Згідно з положеннями, там є колізії. Це моя особиста думка. Але для того, щоб бути максимально об'єктивним, обидва ці звернення спрямовані до Регламентного комітету", - наголосив голова ВР.

Разумков зазначив, що Регламентний комітет дасть свій висновок, заслухавши обидві сторони.

"Питань до якісної, професійної і неупередженої роботи регламентного комітету немає ні в мене, ні в колег. Тому я думаю, що це якраз буде базисом, на якому ми зможемо далі рухатися і, сподіваюся, розв'яжемо це питання, надалі", - додав він.



Нагадаємо, раніше стало відомо, що фракція "Голос" на своєму засіданні проголосувала за звільнення з посади керівника фракції Ярослава Железняка. У свою чергу він спростовував це.

Згодом, у партії "Голос" заявили, що інформація про нібито звільнення Ярослава Железняка з посади голови фракції "Голосу" у Верховній Раді не відповідає дійсності.

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