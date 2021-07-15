"Реакція на критику влади, підтримку активістів і відмову лизати **пи": Сенцов звинуватив ОПУ в перешкоджанні його кінопроєкту

Про це він написав у Facebook.

"Мій наступний проект під назвою "Кай", драма про сімейні стосунки, яку ми подали на держфінансування не був навіть допущеним до наступного пітчингу Держкіно. Офіційна причина - низькі оцінки експертів. Коли тебе усувають з конкурсу не через слабкий сценарій, а через твою громадську позицію та політичні погляди, це немає жодного відношення до чесного творчого відбору кращих", - написав режисер.



Сенцов зауважив, що не може знайти інформацію про експертів Держкіно.

"Ноунейм експерти, прізвища яких навіть не вказують ані в їх висновках, ані на сайті Держкіно, поставили моєму проекту заздалегідь низькі оцінки за вказівкою голови Офісу президента. Як мені повідомили неофіційно – це реакція на мою критику влади, підтримку активістів, які переслідуються та відсутність очікуваного рівня пошановування. а простіше кажучи – відмові лизати д**и. Це спроба вказати місце", - вважає режисер.

Він зазначив, що його позиція залишиться незмінною.



"Все що я хотів, це чесно знімати кіно, але я більше не зможу це робити. Принаймні в Україні, та принаймні за цієї влади.", - резюмував Сенцов.