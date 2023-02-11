"Реал" - "Аль-Хіляль": де та коли дивитися фінал клубного чемпіонату світу
У суботу, 11 лютого, у фіналі клубного чемпіонату світу з футболу іспанський "Реал" зіграє проти "Аль-Хіляля" із Саудівської Аравії
Про це повідомляє Еспресо.TV.
"Реал" та "Аль-Хіляль" проведуть фінальний матч і Рабаті. Гра в Марокко розпочнеться о 21:00. Наживо гру покаже Megogo.
На клубному чемпіонаті світу ворота мадридців захищає українець Андрій Лунін, який замінив травмованого основного голкіпера - бельгійця Тібо Куртуа.
У півфіналі "Реал" переміг єгипетський "Аль-Ахлі" - 4:1. "Аль-Хіляль" здолав бразильський "Фламенго" - 3:2.
Клубний ЧС-2022 з футболу
Фінал
"Реал" (Іспанія), - "Аль Хіляль" (Саудівська Аравія)
11 лютого, 21:00
Рабат, Марокко, "Стад Мулай Абдулла"
Пряма трансляція на Megogo
- 7 лютого у першому півфіналі клубного ЧС-2022 "Фламенго" програв "Аль-Хілялю".
- 8 лютого другим фіналістом став "Реал", який розтрощив "Аль-Ахлі".
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