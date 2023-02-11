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Головна Спорт "Реал" - "Аль-Хіляль": де та коли дивитися фінал клубного чемпіонату світу

"Реал" - "Аль-Хіляль": де та коли дивитися фінал клубного чемпіонату світу

11 лютого, 2023 субота
08:33
Спорт Андрій Лунін (праворуч)

У суботу, 11 лютого, у фіналі клубного чемпіонату світу з футболу іспанський "Реал" зіграє проти "Аль-Хіляля" із Саудівської Аравії

Про це повідомляє Еспресо.TV. 

"Реал" та "Аль-Хіляль" проведуть фінальний матч і Рабаті. Гра в Марокко розпочнеться о 21:00. Наживо гру покаже Megogo. 

На клубному чемпіонаті світу ворота мадридців захищає українець Андрій Лунін, який замінив травмованого основного голкіпера - бельгійця Тібо Куртуа.  

У півфіналі "Реал" переміг єгипетський "Аль-Ахлі" - 4:1. "Аль-Хіляль" здолав бразильський "Фламенго" - 3:2. 

Клубний ЧС-2022  з футболу

Фінал

"Реал" (Іспанія), - "Аль Хіляль" (Саудівська Аравія)

11 лютого, 21:00

Рабат, Марокко, "Стад Мулай Абдулла"

Пряма трансляція на Megogo



 
футбол
Реал
Андрій Лунін
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