Про це повідомляє Еспресо.TV.

Букмекери впевнені, що "Реал" є беззаперечним фаворитом матчу. На виграш мадридців коефіцієнт 1,45. Нічия оцінюється у 5,25. Виграш "Айнтрахта" - 8,60.

У минулому єврокубковому сезоні "Реал" виграв Лігу чемпіонів, а "Айнтрахт" Лігу Європи.

Суперкубок УЄФА

10 серпня

"Реал" - "Айнтрахт"

Хельсинкі, стадіон "Олімпійський"

Початок о 22:00

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