"Реал" - "Айнтрахт": букмекери дали остаточний прогноз на Суперкубок УЄФА
Сьогодні, 10 серпня, мадридський "Реал" зіграє проти німецького "Айнтрахта" у Суперкубку УЄФА
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Букмекери впевнені, що "Реал" є беззаперечним фаворитом матчу. На виграш мадридців коефіцієнт 1,45. Нічия оцінюється у 5,25. Виграш "Айнтрахта" - 8,60.
У минулому єврокубковому сезоні "Реал" виграв Лігу чемпіонів, а "Айнтрахт" Лігу Європи.
Суперкубок УЄФА
10 серпня
"Реал" - "Айнтрахт"
Хельсинкі, стадіон "Олімпійський"
Початок о 22:00
Пряма трансляція на Megogo
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.76
Купівля 38.76Продаж 39.74
-
EUR
Купівля 39.21Продаж 40.37
- Актуальне
- Важливе