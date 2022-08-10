"Реал" - "Айнтрахт": де та коли дивитися матч за Суперкубок УЄФА
У середу, 10 серпня, у Гельсінкі іспанський Реал зіграє проти німецького Айнтрахта у матчі за Суперкубок УЄФА
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У матчі за Суперкубок УЄФА традиційно зустрічаються переможці Ліги чемпіонів та Ліги Європи. У минулому сезоні головний клубний турнір виграв мадридський "Реал", а у другому за статусом єврокубка тріумфував "Айнтрахт" з Франкфурта.
Іспанський та німецький клуби зустрінуться у фінальному матчі Суперкубка УЄФА на Олімпійському стадіоні у столиці Фінляндії - Гельсінкі. В Україні пряму трансляцію гри можна буде переглянути на Megogo.
Суперкубок УЄФА
Фінал
"Реал" (Іспанія) - "Айнтрахт" (Німеччина)
10 серпня, Гельсінкі, Олімпійський стадіон
Початок - 22:00
Пряма трансляція на Megogo
- 18 травня у фіналі Ліги Європи "Айнтрахт" переміг по пенальті шотландський "Рейнджерс".
- 28 травня у фіналі Ліги чемпіонів мадридський "Реал" переміг англійський "Ліверпуль".
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