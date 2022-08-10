Про це повідомляє Еспресо.TV.

У матчі за Суперкубок УЄФА традиційно зустрічаються переможці Ліги чемпіонів та Ліги Європи. У минулому сезоні головний клубний турнір виграв мадридський "Реал", а у другому за статусом єврокубка тріумфував "Айнтрахт" з Франкфурта.

Іспанський та німецький клуби зустрінуться у фінальному матчі Суперкубка УЄФА на Олімпійському стадіоні у столиці Фінляндії - Гельсінкі. В Україні пряму трансляцію гри можна буде переглянути на Megogo.

Суперкубок УЄФА

Фінал

"Реал" (Іспанія) - "Айнтрахт" (Німеччина)

10 серпня, Гельсінкі, Олімпійський стадіон

Початок - 22:00

Пряма трансляція на Megogo

18 травня у фіналі Ліги Європи "Айнтрахт" переміг по пенальті шотландський "Рейнджерс".

28 травня у фіналі Ліги чемпіонів мадридський "Реал" переміг англійський "Ліверпуль".

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