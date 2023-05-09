Про це повідомляє Еспресо.TV.

Гра між "Реалом" та "Манчестер Сіті" розпочнеться о 22:00 за київським часом. Наживо її покаже Megogo.

У плей-офф мадридці пройшли англійські "Ліверпуль" (5:2, 1:0) та "Челсі" (2:0, 2:0), а "Манчестер Сіті" вибив німецькі "Лейпциг" (7:0, 1:1) та "Баварію" (3:0, 1:1)

Ліга чемпіонів

1/2 фіналу. 1-й матч

"Реал" (Іспанія) - "Манчестер Сіті" (Англія)

Мадрид, Іспанія, стадіон "Сантьяго Бернабеу"

9 травня, 22:00

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