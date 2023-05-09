"Реал" - "Манчестер Сіті": де та коли дивитися півфінал Ліги чемпіонів
У вівторок, 9 травня, іспанський "Реал" приймає англійський "Манчестер Сіті" у першому півфінальному матчі Ліги чемпіонів
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Гра між "Реалом" та "Манчестер Сіті" розпочнеться о 22:00 за київським часом. Наживо її покаже Megogo.
У плей-офф мадридці пройшли англійські "Ліверпуль" (5:2, 1:0) та "Челсі" (2:0, 2:0), а "Манчестер Сіті" вибив німецькі "Лейпциг" (7:0, 1:1) та "Баварію" (3:0, 1:1)
Ліга чемпіонів
1/2 фіналу. 1-й матч
"Реал" (Іспанія) - "Манчестер Сіті" (Англія)
Мадрид, Іспанія, стадіон "Сантьяго Бернабеу"
9 травня, 22:00
Пряма трансляція на Megogo
- 18 квітня "Реал" переміг "Челсі" та вийшов до півфіналу Ліги чемпіонів, а 19 квітня "Манчестер Сіті" у 1/4 фіналу довів свою перевагу над "Баварією".
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