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"Реал" переміг "Шахтар" у юнацькій Лізі УЄФА

3 листопада, 2021 середа
16:50
Спорт "Шахтар" U-19

"Шахтар" програв іспанському "Реалу" у 4-му турі юнацької Ліги УЄФА

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Єдиний і переможний гол на 58-й хвилині забив Куеро Оскар Аранда. Цей м'яч приніс мадридському "Реалу" перемогу.

У минулому турі "Шахтар" переміг "Реал" 3:2. За 4 матчів український клуб набрав 6 очок та займає третє місце у групі D. У "Реала" друга позиція з 7 балами. В італійського "Інтера" по 10 пунктів. У молдовського "Шерифа" - 0.

Основна команда "Шахтаря" сьогодні прийме "Реал" у Лізі чемпіонів.  Гра відбудеться у Мадриді та розпочнеться о 19:45. 

Еспресо.TV проведе текстову онлайн-трансляцію гри. 

Юнацька Ліга УЄФА

Група D

4-й тур

3 листопада 

"Реал U-19" (Іспанія) - "Шахтар U-19" (Україна) 1:0

Гол: Аранда, 58

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