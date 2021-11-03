"Реал" переміг "Шахтар" у юнацькій Лізі УЄФА
"Шахтар" програв іспанському "Реалу" у 4-му турі юнацької Ліги УЄФА
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Єдиний і переможний гол на 58-й хвилині забив Куеро Оскар Аранда. Цей м'яч приніс мадридському "Реалу" перемогу.
У минулому турі "Шахтар" переміг "Реал" 3:2. За 4 матчів український клуб набрав 6 очок та займає третє місце у групі D. У "Реала" друга позиція з 7 балами. В італійського "Інтера" по 10 пунктів. У молдовського "Шерифа" - 0.
Основна команда "Шахтаря" сьогодні прийме "Реал" у Лізі чемпіонів. Гра відбудеться у Мадриді та розпочнеться о 19:45.
Еспресо.TV проведе текстову онлайн-трансляцію гри.
Юнацька Ліга УЄФА
Група D
4-й тур
3 листопада
"Реал U-19" (Іспанія) - "Шахтар U-19" (Україна) 1:0
Гол: Аранда, 58
- 2 листопада у 4-му турі юнацької Ліги УЄФА київське "Динамо" розгромно перемогло іспанську "Барселону".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.19
Купівля 26.19Продаж 26.4
-
EUR
Купівля 30.24Продаж 30.61
- Актуальне
- Важливе