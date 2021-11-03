"Реал" переміг "Шахтар" у юнацькій Лізі УЄФА

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Єдиний і переможний гол на 58-й хвилині забив Куеро Оскар Аранда. Цей м'яч приніс мадридському "Реалу" перемогу.

У минулому турі "Шахтар" переміг "Реал" 3:2. За 4 матчів український клуб набрав 6 очок та займає третє місце у групі D. У "Реала" друга позиція з 7 балами. В італійського "Інтера" по 10 пунктів. У молдовського "Шерифа" - 0.

Основна команда "Шахтаря" сьогодні прийме "Реал" у Лізі чемпіонів. Гра відбудеться у Мадриді та розпочнеться о 19:45.

Еспресо.TV проведе текстову онлайн-трансляцію гри.

Юнацька Ліга УЄФА

Група D

4-й тур

3 листопада

"Реал U-19" (Іспанія) - "Шахтар U-19" (Україна) 1:0

Гол: Аранда, 58