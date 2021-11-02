"Динамо" розгромило "Барселону" та достроково вийшло в плей-офф юнацької Ліги УЄФА
У 3-му турі юнацької Ліги УЄФА київське "Динамо" розгромно перемогло іспанську "Барселону"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч "Динамо" - "Барселона", який проходив у Києві, закінчився перемогою українських юнаків з рахунком 4:1. Переможними голами відзначились Максим Дячук, Кирил Попов та Самба Діалло, який зробив дубль.
"Барселона" U-19 запам'яталась двома моментами. Голом Хуана Гарріда та вилученням Іліаса Акомача.
"Динамо" з 10 очками очолює групу E. Такий результат допоміг киянам достроково вийти в плей-офф турніру. "Баварія" з 0 балами йде останньою. Друге місце у "Бенфіки", а третє в "Бенфіки".
У 5-му турі, 23 листопада, "Динамо" зустрінеться на своєму полі з мюнхенською "Баварією".
Матч основних команд "Динамо" - "Барселона" відбудеться сьогодні на стадіоні "Олімпійський" та розпочнеться о 19:45. Еспресо.TV проведе текстову онлайн-трансляцію гри.
Юнацька Ліга УЄФА
4-й тур
Група E
2 листопада
"Динамо U-19" (Україна) - "Барселона U-19" (Іспанія) 4:1
Голи: Діалло, 2, 82, Попов, 45+1, Дячук, 66 - Гаррідо, 37
Вилучення: Акомач, 40 (друга жовтка картка)
- 29 вересня у 2-му турі юнацької Ліги УЄФА київське "Динамо" розгромно перемогло мюнхенську "Баварію".
- 20 жовтня "Динамо" зіграло внічию проти іспанської "Барселони" у 3-му турі юнацької Ліги УЄФА.
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