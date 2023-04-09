"Реал" пропустив 3 голи і на останніх хвилинах втратив перемогу над "Вільярреалом"
У 28-му турі чемпіонату Іспанії з футболу мадридський "Реал" поступився "Вільярреалу"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч закінчився поразкою "Реала" з рахунком 2:3. Хоч до 70-ї хвилини мадридців і вели в рахунку 2:1, але пропустили м'ячі від Семюела Чуквуезе та Хосе Луїса Моралеса.
За "Реал" сьогодні відзначились Вінісіус Жуніор та центрбек "Вільярреала" Пау Торрес, який забив у свої ворота.
Українець Андрій Лунін провів весь матч на лавці запасних.
У турнірній таблиці Ла Ліги "Реал" займає друге місце з 59 балами і відстає від "Барселони" на 12 очок.
"Вільярреал" - п'ятий - 47 очок. До зони ЛЧ бракує 4 пункти.
Чемпіонат Іспанії
28-й тур
8 квітня
"Реал" - "Вільярреал" 2:3
Голи: Торрес, 16 (авт.), В. Жуніор, 48 - Чуквуезе, 39, 80, Моралес, 70
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