"Реал" сенсаційно програв "Сосьєдаду" у Ла Лізі і наблизив "Барселону" до чемпіонства
У 33-му турі чемпіонату Іспанії з футболу мадридський "Реал" сенсаційно програв "Реал Сосьєдаду"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч закінчився поразкою "Реала" з рахунком 0:2. У ворота мадридців забили атакувальні гравці "Сосьєдада" Кубо та Андер Барренечеа.
На 61-й хвилині Дані Карвахаль отримав червону картку та залишив мадридський "Реал" у меншості. Тоді рахунок був 1:0 на користь "Сосьєдада".
Поразка "Реала" наблизила "Барселону" до чемпіонства. Тепер між командами відрив у вигляді 14 очок. Каталонці можуть стати чемпіонами вже у наступному турі. До кінця сезону Ла Ліги потрібно зіграти ще 5 матчів.
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"Реал Сосьєдад" займає у турнірній таблиці четверту позицію, яка дозволить їм зіграти в Лізі чемпіонів. Відрив над п'ятою позицією - 8 очок.
Ла Ліга
33-й тур
2 травня
"Реал Сосьєдад" - "Реал Мадрид" 2:0
Голи: Кубо, 47, Барренечеа, 85
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