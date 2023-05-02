Віктора Циганкова і його "Жирону" не стримати. Каталонці вже впритул наблизились до єврокубкової зони у турнірній таблиці Ла Ліги. До Ліги Європи їм бракує 5 балів, а до Ліги конференцій лише 3. А ще минулого року "біло-червоні" грали в другій іспанській лізі.

Сумніваюсь, що до трансферу нашого вінгера, у "Жирони" було бодай 100 фанатів з України. Коли у січні Циганков перейшов до "біло-червоних", то фанати з нього навіть глузували. Але тепер ми бачимо, що Віктор зробив все правильно. А ми помилялись, бо "Жирона" дуже крута.

До трансферу нашого вінгера, у "Жирони" було бодай 100 фанатів з України. Коли у січні Циганков перейшов до "біло-червоних", то фанати з нього навіть глузували. Але тепер ми бачимо, що Віктор зробив все правильно. А ми помилялись, бо "Жирона" дуже крута

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Йому знадобився рівно місяць на адаптацію: два матчі на лавці запасних і два виходи на заміни. 17 лютого Мічел вперше довірив 25-річному Циганкову місце в основі на матч проти "Альмерії". Українець віддячив — гол+асист.

Потім були результативні передачі в матчі з "Атлетіком Більбао" і "Гетафе", дубль у ворота "Райо Вальєкано" та дуже хороші матчі проти іспанських грандів: "Реалу", "Барселони" й "Атлетико".

1 травня Віктор Циганков зіграв в переможному матчі проти "Севільї" і знову віддав результативну передачу. Але класні гольові дії та результативність — це не єдине за що варто хвалити українця.

За три з половиною місяці в Іспанії Віктор Циганков чітко дав зрозуміти, що Ла Ліга — це ідеальне місце для нього, і з трансфером він не прогадав. Його одразу полюбили місцеві фани, він показує прекрасну гру, старається та дуже прогресує

За три з половиною місяці в Іспанії Віктор Циганков чітко дав зрозуміти, що Ла Ліга — це ідеальне місце для нього, і з трансфером він не прогадав. Його одразу полюбили місцеві фани, він показує прекрасну гру, старається та дуже прогресує.

Після трансферу з "Динамо" Циганков дуже додав у тактичному та фізичному плані, грі в обороні та без м'яча. Здається, що навіть став швидшим.

Не має сумнівів, що "Жирона" - це лише перший крок у європейській історії Віктора Циганкова. В українця є всі шанси грати у топклубі, це гарантовано!

Спеціально для Еспресо

Про автора. Влад Дідусь, спортивний оглядач Еспресо.

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