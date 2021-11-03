"Реал" - "Шахтар": букмекери дали прогноз на матч Ліги чемпіонів

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Букмекерські контори пропонують на перемогу "Реалу" коефіцієнт 1,18, а в шанси "Шахтаря" здобути позитивний результат на "Сантьяго Бернабеу" не вірять. На нічию вони дають 7,00, на перемогу українського клубу - 15,00.

Матч "Реал" - "Шахтар" відбудеться сьогодні у Мадриді та розпочнеться о 19:45.

Еспресо.TV проведе текстову онлайн-трансляцію гри.

Нагадаємо, 19 жовтня, у 3-му турі Ліги чемпіонів "Шахтар" програв у Києві "Реалу" з рахунком 0:5.

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