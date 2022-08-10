Про це повідомляє Еспресо.TV.

Букмекери до матчу вважали, що "Реал" є беззаперечним фаворитом матчу. Зустріч за Суперкубок УЄФА і завершилась перемогою мадридців з рахунком 2:0. У ворота "Айнтрахта" забили Давід Алаба та Карім Бензема

У минулому єврокубковому сезоні "Реал" виграв Лігу чемпіонів, а "Айнтрахт" Лігу Європи.

Суперкубок УЄФА

10 серпня

"Реал" - "Айнтрахт" 2:0

Голи: Алаба, 37, Бензема, 65

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb