"Реал" впевнено переміг "Айнтрахт" у Суперкубку УЄФА
Ввечері 10 серпня мадридський "Реал" переміг німецький "Айнтрахт" у матчі за Суперкубок УЄФА
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Букмекери до матчу вважали, що "Реал" є беззаперечним фаворитом матчу. Зустріч за Суперкубок УЄФА і завершилась перемогою мадридців з рахунком 2:0. У ворота "Айнтрахта" забили Давід Алаба та Карім Бензема
У минулому єврокубковому сезоні "Реал" виграв Лігу чемпіонів, а "Айнтрахт" Лігу Європи.
Суперкубок УЄФА
10 серпня
"Реал" - "Айнтрахт" 2:0
Голи: Алаба, 37, Бензема, 65
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