Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч закінчився розгромною перемогою "Реала" з рахунком 4:0. Хет-трик у ворота "Барси" оформив Карім Бензема, ще один гол забив Вінісіус Жуніор.

На 83-й хвилині у матчі сталась сутичка, яка ледь не закінчилась бійкою. Центрбек "Барселони" Рональд Араухо штовхнув зірку мадридців Вінісіуса, в результаті чого бразилець впав на газон.

У фіналі Кубка Іспанії "Реал" зіграє проти "Осасуни". Матч запланований на 6 травня.

Кубок Іспанії

Півфінал. 2-й матч

5 квітня

"Барселона" - "Реал" 0:4 (Перший матч - 1:0)

Голи: В. Жуніор, 45+1, Бензема, 50, 58, 81