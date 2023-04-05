"Реал" знищив "Барселону" і вийшов у фінал Кубка Іспанії: Бензема оформив хет-трик
У матчі-відповіді 1/2 фіналу Кубка Іспанії з футболу мадридський "Реал" розгромив "Барселону"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч закінчився розгромною перемогою "Реала" з рахунком 4:0. Хет-трик у ворота "Барси" оформив Карім Бензема, ще один гол забив Вінісіус Жуніор.
На 83-й хвилині у матчі сталась сутичка, яка ледь не закінчилась бійкою. Центрбек "Барселони" Рональд Араухо штовхнув зірку мадридців Вінісіуса, в результаті чого бразилець впав на газон.
У фіналі Кубка Іспанії "Реал" зіграє проти "Осасуни". Матч запланований на 6 травня.
Кубок Іспанії
Півфінал. 2-й матч
5 квітня
"Барселона" - "Реал" 0:4 (Перший матч - 1:0)
Голи: В. Жуніор, 45+1, Бензема, 50, 58, 81
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