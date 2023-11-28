"Реалізується ефективна стратегія ударів по промислових обʼєктах": Згурець про атаки на території РФ

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Російська й українська сторона дійсно зараз дуже активно використовує дрони. Щодо російських атак ми й так все знаємо. Щодо українських, то ГУР МО насамперед реалізовує ефективну стратегію ударів по промислових обʼєктах РФ. Зокрема, по підприємствах, на яких виготовляють різні зразки військової техніки", - пояснив Згурець.

Аналітик зауважив, що військове керівництво України дуже ретельно обирає цілі на території РФ.

"Позавчора ми говорили про атаку на Смоленський авіаційний завод, на якому збирають ракети Х-59. Дещо пізніше зʼявилась інформація про удар по Тулі, де розташоване підприємство "Сплав", на якому виготовляють боєприпаси для РСЗВ. Тобто цілі, які визначаються на території РФ, як пріоритетні будуть і надалі реалізовуватись для ударів українськими дронами. Єдиним відкритим питанням залишається масштаб таких атак", - додав він.