"Реалізується ефективна стратегія ударів по промислових обʼєктах": Згурець про атаки на території РФ
Аналітик Defense Express Сергій Згурець впевнений, що удари по російських підприємствах, які залучені до ВПК, є досить ефективною стратегією послаблення потенціалу РФ на полі бою
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"
"Російська й українська сторона дійсно зараз дуже активно використовує дрони. Щодо російських атак ми й так все знаємо. Щодо українських, то ГУР МО насамперед реалізовує ефективну стратегію ударів по промислових обʼєктах РФ. Зокрема, по підприємствах, на яких виготовляють різні зразки військової техніки", - пояснив Згурець.
Аналітик зауважив, що військове керівництво України дуже ретельно обирає цілі на території РФ.
"Позавчора ми говорили про атаку на Смоленський авіаційний завод, на якому збирають ракети Х-59. Дещо пізніше зʼявилась інформація про удар по Тулі, де розташоване підприємство "Сплав", на якому виготовляють боєприпаси для РСЗВ. Тобто цілі, які визначаються на території РФ, як пріоритетні будуть і надалі реалізовуватись для ударів українськими дронами. Єдиним відкритим питанням залишається масштаб таких атак", - додав він.
- Вранці 26 листопада міноборони Росії заявило про спробу масованої атаки БПЛА і ймовірне збиття 24 дронів над 5 регіонами РФ. Один дрон влетів у житлову багатоповерхівку в місті Тула. Також окупанти заявили про пошкодження енергосистеми у так званій ДНР.
- Згодом у Головному управлінні розвідки України підтвердили атаку на Смоленський авіаційний завод у Росії
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