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Реально в нього є "дах" у ГРУ. Грозєв розповів, чому Гіркін може критикувати Росію

21 липня, 2022 четвер
00:03
війна з Росією Христо Грозєв

Ігор Гіркін (Стрєлков) залишається на свободі, попри сильну критику дій Кремля у війні проти України, завдяки впливовим покровителям у "партії війни" російських спецслужб

Про це журналіст-розслідувач, керівник Bellingcat Христо Грозєв заявив в інтерв'ю радіо НВ.

"Навіть у 2014—2015 роках були деякі факти, ми послухали, саме Гіркіна використовують дві групи усередині ФСБ. Одна з груп називає його абсолютно непередбачуваним, непотрібним, треба його прибирати звідти відразу. А ось друга людина каже: ні-ні, ви його не знаєте, ми його знаємо як людину-війну, він узагалі божевільний, але реально дуже добре показав себе на фронті в Чечні. Тобто він має "дах", є люди, які, мабуть, "партія війни" всередині спецслужб, яка вважає, що він представляє їхні інтереси й тому вони дозволяють йому це робити, реально в нього "дах", - сказав Грозєв.

"Тут важливо спочатку проаналізувати, як Гіркін критикує цю "спецоперацію". Він каже, що це погана річ, що її не треба робити. Він каже, що робити її треба набагато агресивніше, з повною мобілізацією всього населення і т. д. Він скаржиться на погану стратегію війни, написану Генштабом, критикує Шойгу. Але тут треба подумати, з чиїми словами збігається ця позиція? Ці слова повністю збігаються зі словами „партії війни“ всередині ГРУ, всередині військового міністерства, людей, які не згодні саме з повільною швидкістю та поганим плануванням цієї війни. Мається на увазі, що всередині спецслужб є дуже багато веж, які сваряться один з одним, сперечаються", — підсумував керівник Bellingcat.

  • У червні Грозєв припустив, хто міг попередити США про атаку РФ на Україну.
  • Грозєв розповів про причини відсторонення генерала Дворнікова від керівництва "спецоперацією" в Україні: Були ексцеси з алкоголем.

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Новини
ГРУ
Христо Грозєв
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