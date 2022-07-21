Про це журналіст-розслідувач, керівник Bellingcat Христо Грозєв заявив в інтерв'ю радіо НВ.

"Навіть у 2014—2015 роках були деякі факти, ми послухали, саме Гіркіна використовують дві групи усередині ФСБ. Одна з груп називає його абсолютно непередбачуваним, непотрібним, треба його прибирати звідти відразу. А ось друга людина каже: ні-ні, ви його не знаєте, ми його знаємо як людину-війну, він узагалі божевільний, але реально дуже добре показав себе на фронті в Чечні. Тобто він має "дах", є люди, які, мабуть, "партія війни" всередині спецслужб, яка вважає, що він представляє їхні інтереси й тому вони дозволяють йому це робити, реально в нього "дах", - сказав Грозєв.

"Тут важливо спочатку проаналізувати, як Гіркін критикує цю "спецоперацію". Він каже, що це погана річ, що її не треба робити. Він каже, що робити її треба набагато агресивніше, з повною мобілізацією всього населення і т. д. Він скаржиться на погану стратегію війни, написану Генштабом, критикує Шойгу. Але тут треба подумати, з чиїми словами збігається ця позиція? Ці слова повністю збігаються зі словами „партії війни“ всередині ГРУ, всередині військового міністерства, людей, які не згодні саме з повільною швидкістю та поганим плануванням цієї війни. Мається на увазі, що всередині спецслужб є дуже багато веж, які сваряться один з одним, сперечаються", — підсумував керівник Bellingcat.

У червні Грозєв припустив, хто міг попередити США про атаку РФ на Україну.

Грозєв розповів про причини відсторонення генерала Дворнікова від керівництва "спецоперацією" в Україні: Були ексцеси з алкоголем.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb