Реанімаційні у вагонах: Укрзалізниця, МОЗ і "Лікарі без кордонів" показали медичний потяг для евакуації цивільних
Укрзалізниця разом з міністерством охорони здоров'я та організацією "Лікарі без кордонів" показали медичний потяг для евакуації цивільного населення, який курсує від початку березня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За час курсування потяг перевіз понад 1000 пацієнтів. Плацкартні та купейні вагони переобладнали під палати та реанімаційні. У потязі разом із залізничниками працює медична команда, у складі якої: лікар-анестезіолог, терапевт та медичні сестри.
Завдяки спеціальному дизельному генератору потяг може працювати автономно. Вікна вагонів вкриті противибуховою плівкою, яка захищає від осколкових уражень.
Потяг курсуватиме за потребою евакуації громадян із найгарячіших точок. Укрзалізниця просить громадян не фотографувати потяг задля збереження життя пацієнтів.
Фото, відео: Еспресо/Дмитро Дідора
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