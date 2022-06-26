Про це повідомляє "Аль-Айн" у twitter.

У клубі оголосили, що Ребров залишається на посаді головного тренера ще на один сезон - до літа 2023 року. Таким чином, сторони скористалися опцією продовження контракту на один рік.

48-річний Сергій Ребров очолив "Аль-Айн" влітку 2021 року та привів клуб до перемоги у чемпіонаті та Кубку ОАЕ.

Ребров був головним кандидатом на посаду тренера збірної України після відставки Андрія Шевченка у серпні 2021 року. Очолити національну команду йому завадив вже укладений контракт з "Аль-Айном". Врешті збірну очолив Олександр Петраков, який вивів її до плей-офф відбору чемпіонату світу-2022.

25 травня Сергій Ребров заявив, що не отримував пропозиції про призначення новим головним тренером збірної України.

5 червня збірна України програла Уельсу у фінальному матчі плей-офф кваліфікації чемпіонату світу-2022.

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