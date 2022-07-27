Про це Ребров заявив у інтерв'ю FootballHub.

За його словами ініціатором запрошення Ярмоленка був клуб, а не він особисто.

"Аль-Айн" сам вийшов на агента Андрія, після чого клуб у мене запитав, чи маю я інтерес до Ярмоленка. Серед усіх гравців, яких мені пропонували на цю позицію, поставив Андрія на перше місце. Я чудово знаю його якості, наскільки він комунікабельний, наскільки безболісно він увіллється в будь-який колектив чи лігу. Радий, що цей трансфер відбувся. Я й сам не люблю довго сидіти на одному місці. Потрібні нові зв'язки, потрібно розвиватися, цікавитися іншою культурою. Думаю, чемпіонат ОАЕ буде досить цікавим для Андрія", - сказав Ребров.

Він висловив сумніви, що Ярмоленко перед переходом до клубу з ОАЕ отримав реальну пропозицію про повернення до київського "Динамо".

"Не чув, що Андрій сказав про те, що отримав якусь пропозицію на папері, і "Динамо" готове було її підписати. "Аль-Айн" дав таку пропозицію. Я не вмовляв його переходити в "Аль-Айн". Я пояснював йому переваги клубу", - зазначив Ребров.

Він закликав вболівальників поважати вибір Ярмоленка.

"Зараз у нього троє маленьких дітей, він має думати про сім'ю і має насамперед радитися з дружиною та вирішувати, де їм далі жити. Це їхнє життя. Право вибору було лише в нього та його сім'ї. Вболівальники в Україні мають поважати цей вибір. Впевнений, тут він не втратить кваліфікацію та допоможе збірній України у важливих матчах", - переконаний Ребров.

32-річний Ярмоленко перейшов до "Аль-Айну" з англійського "Вест Гему", за який грав з 2018 до 2022 року. У 2007 - 2017 роках Ярмоленко був гравцем київського "Динамо", а у сезоні 2017/18 - дортмундської "Борусії" з Німеччини.

3 липня Андрій Ярмоленко перейшов з "Вест Гема" до "Аль-Айна".

19 липня Ярмоленко заявив, що відхилив пропозицію київського "Динамо" через війну в Україні.

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