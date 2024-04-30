У владі говорять, що марафон буде тривати до закінчення воєнного стану, - голова Наглядової ради Суспільного
Кавовий пляцок з чорносливом та арахісом
Смачний пляцок з чорносливом до вашого столу. Ділимось рецептом неймовірного смаколика - пирога з чорносливом. Ваші гості й дітлахи будуть у захваті
Інгредієнти для пирога:
- борошно пшеничне - 125 г
- вода – 125 мл
- кава розчинна - 1/2 ст. л.
- какао-порошок - 1 ч. л. з гіркою (5 г)
- олія - 1,5 ст. л. (20-25 мл)
- цукор - 60 г (2 ст. л.)
- розпушувач – 1 ч. л. (5 г)
- чорнослив без кісточок - 50 г
- арахіс - 40 г
- кориця мелена - 1/3 ч. л.
- ванілін - щіпка
- сіль - щіпка
Покроковий рецепт - кавовий пиріг з чорносливом та арахісом
- якщо горіхи у вас сирі, попередньо обсмажте їх на сухій сковороді або в мікрохвильовій печі і остудіть
- у чашку насипте розчинну каву і цукор
- залийте окропом
- перемішайте
- залиште остигати до кімнатної температури
- охолоджену каву перелийте в миску
- у каву всипте сіль, ванілін, мелену корицю
- влийте олію
- перемішайте
- в іншій мисці з'єднайте сухі компоненти: борошно, розпушувач та какао
- просійте суміш сухих інгредієнтів через дрібне сито
- з'єднайте борошневу суміш із кавою
- вимішайте гладке шоколадне тісто без грудочок
- арахіс очистіть від лушпиння
- пересипте горіхи на дошку
- накрийте їх пакетом
- подрібніть крихту за допомогою качалки
- чорнослив наріжте дрібними кубиками
- горіхи (трохи залиште для посипання пирога) та чорнослив перекладіть у шоколадне тісто
- вмішайте добавки у тісто за допомогою силіконової лопатки
- дно форми для випічки вистеліть пергаментом і перекладіть тісто
- горіхами, що залишилися, присипте поверхню пирога
- випікайте пісний шоколадний пиріг у духовці, попередньо розігрітій до 180 градусів, приблизно 35 хв.
- готовий пиріг вийміть із форми
- остудіть.
Смачного!
Залиште коментар
Читайте також:
"Ті, хто зайшов у цей клин, - смертники": військовослужбовець ЗСУ Варченко про просування ворога біля Очеретиного
Втрата Очеретиного - це те, чого не повинно було відбутися найближчим часом, - "Інформаційний спротив"
У Мін'юсті уточнили інформацію про тимчасовий відступ України від Конвенції з прав людини
Київ
+19°C
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.4 Купівля 39.4Продаж 39.88
- EUR Купівля 42.24Продаж 42.99
- Актуальне
- Важливе
2024, вiвторок
30 квітня
10:34
У МЗС Польщі стверджують, що заяви Дуди щодо ядерної зброї наражають країну на небезпеку з боку РФ
09:37
Оновлено
Росіяни обстріляли Одесу: загинули 5 людей та собака, 32 поранених. У місті оголосили день жалоби
09:28
У День прикордонника України Клименко заявив про створення третьої бойової бригади ДПСУ - "Гарт"
08:19
Оновлено
В окупованих Сімферополі та Джанкої вночі були чутні вибухи: РФ каже про атаку ракетами ATACMS
07:42
Інфографіка
Засіб ППО, 22 танки та 1250 військових: втрати РФ за добу повномасштабного вторгнення
06:55
"Попри зв'язки з Кремлем": Червоний Хрест відмовився призупиняти членство російського відділення
06:19
Військове командування РФ стоїть перед вибором: ISW оцінив план ймовірного російського наступу