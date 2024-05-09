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Какао з молоком чи вершками: аромате, смачне, корисне
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Какао - напій нереально смачний гарячий напій з подрібнених бобів какао-дерева. Приготування какао нескладне, для цього необхідні порошок какао, молоко або вода, і цукор. Крім цього в гарячий какао часто додають різноманітні спеції
Інгредієнти на дві порції какао:
- порошок какао – 2 ст. л.
- цукор – 1 ст. л.
- молоко – 0,5 л
- або вершки 10% - 250 мл
Покроковий рецепт приготування - Какао з молоком або вершками
Як приготувати какао на вершках або молоці:
- порошок какао змішують із цукром піском
- кип'ятять воду
- до сухих інгредієнтів додають невелику кількість окропу (2,5 ст. л.) та розтирають до утворення однорідної маси
- потім поступово вливають гаряче молоко (або вершки та 250 мл води) безперервно помішуючи, доводять до кипіння.
Смачного!
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