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Борщ з квасолею: рецепт традиційної страви

23 квітня, 2024 вiвторок
17:10
рецепти Борщ

Борщ – це справжній скарб та культурне надбання українців. Рецептів цієї страви дуже багато, але кожна господиня має секрети та цікаві інгредієнти, що роблять його неперевершеним

У липні 2022 року український борщ був внесений до списку об'єктів нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Було визнано його унікальність та значущу роль в українській кулінарії.

Борщ з квасолею - це традиційна українська страва, яка поєднує в собі смак та користь бобових культур. Він чудово підходить як для сімейного обіду, так і для святкового столу. Приготування цієї страви вимагає досить багато часу та уваги до деталей. Цей процес складний і багатоетапний, але кінцевий результат вартий усіх зусиль. Ароматний, ситний і дуже смачний борщ з квасолею - це справжня втіха для шанувальників традиційної української кухні. Особливого смаку та шарму цій страві додають пампушки, часник та сметана, без яких складно уявити справжній борщ.

Борщ з квасолею

рецепт БорщУ з квасолею

Інгредієнти:

  • вода – 2.5 л
  • квасоля - 1 склянка
  • реберця – 0.6 кг
  • цибуля ріпчаста - 2 шт.
  • морква - 1 шт.
  • картопля – 0.3-0.4 кг
  • буряк - 0.3-0.4 кг
  • капуста білокачанна - 0.3-0.4 кг
  • сіль - до смаку
  • зелень (кріп) - 1 пучок
  • лаврові листи - 2 шт.
  • томатна паста - 1 ст. л.
  • соняшникова олія – 2-3 ст. л.

Покроковий рецепт борщу з квасолею:

  1. Заздалегідь замочіть квасолю у холодній воді. Цей процес вас займе 8-12 годин.
  2. Вимочену квасолю перекладіть в каструлю та залийте водою. Після закипання варіть до напівготовності протягом 30-60 хвилин на невеликому вогні, не накриваючи кришкою. Час повного приготування квасолі залежить від сорту, зазвичай це процес займає від 50 хвилин до двох годин.
  3. Напівготову квасолю перекладіть на сито, щоб зійшла зайшла вода.
  4. Свинячі реберця наріжте шматочками.
  5. У чисту каструлю викладіть реберця, квасолю та залийте 2.5 літрами води. Після закипання варіть м'ясо з квасолею на невеликому вогні, періодично знімайте пінку, що утворюється в процесі приготування. Доки м'ясо вариться, підготуйте овочі.  
  6. Очистіть від шкірки цибулю, моркву та буряк. Цибулю наріжте півкільцями, капусту дрібно нашинкуйте, а моркву та буряк натріть на терці.
  7. Добре нагрійте сковорідку з олією та почніть смажити цибулю. Щойно вона стане прозорою, додавайте моркву. Через 2-3 хвилини додайте буряк, а потім томатну пасту, сіль. Ще через декілька хвилин до засмажки додайте приблизно 50 мл бульйону з каструлі та трошки протушкуйте.
  8. Через 30 хвилини з моменту, як м'ясо закипіло, додайте до каструлі картоплю. Ще через 15-20 хвилин капусту та варіть до готовності всіх інгредієнтів.
  9. Щойно всі овочі будуть готові, додайте в каструлю засмажку, лаврові листки, нарізаний кріп та добре перемішайте. Скуштуйте страву на сіль, доведіть до кипіння та вимикайте плиту.
  10. Подавайте страву з пампушками, сметаною та часником. Смачного!

Якщо ви хочете приготувати пісний борщ з квасолею, тоді в процесі приготування просто не додавайте м'ясо. Борщ все одно буде смачним та насиченим.

Фото: Голос України


 
Теги:
Новини
Суспільство
кухня
кулінарія
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