Борщ з квасолею: рецепт традиційної страви
Борщ – це справжній скарб та культурне надбання українців. Рецептів цієї страви дуже багато, але кожна господиня має секрети та цікаві інгредієнти, що роблять його неперевершеним
У липні 2022 року український борщ був внесений до списку об'єктів нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Було визнано його унікальність та значущу роль в українській кулінарії.
Борщ з квасолею - це традиційна українська страва, яка поєднує в собі смак та користь бобових культур. Він чудово підходить як для сімейного обіду, так і для святкового столу. Приготування цієї страви вимагає досить багато часу та уваги до деталей. Цей процес складний і багатоетапний, але кінцевий результат вартий усіх зусиль. Ароматний, ситний і дуже смачний борщ з квасолею - це справжня втіха для шанувальників традиційної української кухні. Особливого смаку та шарму цій страві додають пампушки, часник та сметана, без яких складно уявити справжній борщ.
Борщ з квасолею
Інгредієнти:
- вода – 2.5 л
- квасоля - 1 склянка
- реберця – 0.6 кг
- цибуля ріпчаста - 2 шт.
- морква - 1 шт.
- картопля – 0.3-0.4 кг
- буряк - 0.3-0.4 кг
- капуста білокачанна - 0.3-0.4 кг
- сіль - до смаку
- зелень (кріп) - 1 пучок
- лаврові листи - 2 шт.
- томатна паста - 1 ст. л.
- соняшникова олія – 2-3 ст. л.
Покроковий рецепт борщу з квасолею:
- Заздалегідь замочіть квасолю у холодній воді. Цей процес вас займе 8-12 годин.
- Вимочену квасолю перекладіть в каструлю та залийте водою. Після закипання варіть до напівготовності протягом 30-60 хвилин на невеликому вогні, не накриваючи кришкою. Час повного приготування квасолі залежить від сорту, зазвичай це процес займає від 50 хвилин до двох годин.
- Напівготову квасолю перекладіть на сито, щоб зійшла зайшла вода.
- Свинячі реберця наріжте шматочками.
- У чисту каструлю викладіть реберця, квасолю та залийте 2.5 літрами води. Після закипання варіть м'ясо з квасолею на невеликому вогні, періодично знімайте пінку, що утворюється в процесі приготування. Доки м'ясо вариться, підготуйте овочі.
- Очистіть від шкірки цибулю, моркву та буряк. Цибулю наріжте півкільцями, капусту дрібно нашинкуйте, а моркву та буряк натріть на терці.
- Добре нагрійте сковорідку з олією та почніть смажити цибулю. Щойно вона стане прозорою, додавайте моркву. Через 2-3 хвилини додайте буряк, а потім томатну пасту, сіль. Ще через декілька хвилин до засмажки додайте приблизно 50 мл бульйону з каструлі та трошки протушкуйте.
- Через 30 хвилини з моменту, як м'ясо закипіло, додайте до каструлі картоплю. Ще через 15-20 хвилин капусту та варіть до готовності всіх інгредієнтів.
- Щойно всі овочі будуть готові, додайте в каструлю засмажку, лаврові листки, нарізаний кріп та добре перемішайте. Скуштуйте страву на сіль, доведіть до кипіння та вимикайте плиту.
- Подавайте страву з пампушками, сметаною та часником. Смачного!
Якщо ви хочете приготувати пісний борщ з квасолею, тоді в процесі приготування просто не додавайте м'ясо. Борщ все одно буде смачним та насиченим.
Фото: Голос України
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