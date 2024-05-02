Чипси в духовці, смажені в олії та в мікрохвильовці: рецепти найсмачніших частувань

Картопляні чипси – це один із найпопулярніших видів закуски, а домашні варіанти - це не лише смачно, але і більш корисно. Вони не тільки задовольняють ваші смакові вподобання, але і дозволяють контролювати інгредієнти, кількість приправ та спецій.

Чипси в духовці

Інгредієнти:

картопляне пюре – 300 г

кукурудзяний крохмаль – 30 г

вода – 30 мл

сіль, перець, спеції - до смаку

Покроковий рецепт, як зробити чипси:

Почистіть картоплю, наріжте її шматочками середнього розміру та відваріть до готовності. Відварену картоплю потрібно розім'яти товкачкою до стану пюре. Потім додайте 30 мл води, крохмаль, сіль та спеції. Все добре перемішайте. Картопляну масу перекладіть у кондитерський мішок без насадки, можна використати чистий пакет із замком Zip-Lock. Деко для випікання застеліть пергаментним папером. Відсаджуйте невеликі кульки картопляного пюре, зберігаючи достатню відстань між ними. Накрийте зверху картопляні заготовки ще одним шаром пергаментного паперу. Склянкою, яка має рівне дно, притисніть кожну картопляну кульку. У вас мають вийти тоненькі картопляні чипси. Випікайте заготовки у розігрітій до 180 градусів духовці 10-12 хвилин. Коли чипси будуть готові, обережно зніміть верхній шар пергаменту та насолоджуйтесь смаком.

Фото: mashed.com

Домашні чипси смажені

Інгредієнти:

картопля – 4 шт.

соняшникова олія – 500 мл

сіль, перець, спеції - до смаку

Покроковий рецепт приготування:

Очистіть картоплю, наріжте її дуже тоненькими слайсами. Найкраще це можна зробити за допомогою спеціальної овочерізки або кухонного комбайна із відповідною насадкою. Дуже ретельно промийте картоплю, щоб змити весь зайвий крохмаль. Викладіть картопляні слайси на паперові рушники, щоб адсорбувати всю воду. Дуже сильно нагрійте соняшникову олію в невеликій каструлі, ви маєте створити умови фритюру. Для того, щоб перевірити чи достатньо нагрілась олія, просто покладіть в каструлю один слайс картоплі, якщо активно почався процес смаження, тоді може ставати до справи. Смажте картоплю партіями до золотистого кольору на невеликому вогні, постійно помішуючи. Викладіть готові чипси на паперові рушники, щоб прибрати зайву олію. Присипте чипси улюбленою приправою чи просто сіллю. Готово!

Фото: Freepik

Чипси в мікрохвильовій печі

Інгредієнти:

картопля – 300 г

олія соняшникова – 3 ст. л.

сіль – до смаку

гранульований часник, зелень сушена, паприка або інші спеції

Покроковий рецепт приготування:

Для приготування чипсів цим способом, підготуйте картоплю як в минулому рецепті (крок 1-3). Просушені слайси картоплі викладіть у будь-яку посудину, додайте олію та перемішайте. Плоску тарілку, яку можна використовувати у мікрохвильовій печі, застеліть пергаментним папером. Викладіть на пергамент слайси картоплі, додайте улюблену приправу або спеції. Оскільки всі чипси одразу не помістяться на тарілку, можна партії робити із різними смаками. Випікайте у мікрохвильовці протягом 3-5 хвилин, потужність – 800 Вт. Смачного!

Фото: allrecipes.com