Чипси в духовці, смажені в олії та в мікрохвильовці: рецепти найсмачніших частувань
Нині існує дуже багато снеків, але рецепти чипсів, які можна приготувати в домашніх умовах, досі мають неабияку популярність. Їх хрумка текстура та насичений смак припадають до душі багатьом людям
Картопляні чипси – це один із найпопулярніших видів закуски, а домашні варіанти - це не лише смачно, але і більш корисно. Вони не тільки задовольняють ваші смакові вподобання, але і дозволяють контролювати інгредієнти, кількість приправ та спецій.
Чипси в духовці
Інгредієнти:
- картопляне пюре – 300 г
- кукурудзяний крохмаль – 30 г
- вода – 30 мл
- сіль, перець, спеції - до смаку
Покроковий рецепт, як зробити чипси:
- Почистіть картоплю, наріжте її шматочками середнього розміру та відваріть до готовності.
- Відварену картоплю потрібно розім'яти товкачкою до стану пюре. Потім додайте 30 мл води, крохмаль, сіль та спеції. Все добре перемішайте.
- Картопляну масу перекладіть у кондитерський мішок без насадки, можна використати чистий пакет із замком Zip-Lock.
- Деко для випікання застеліть пергаментним папером. Відсаджуйте невеликі кульки картопляного пюре, зберігаючи достатню відстань між ними.
- Накрийте зверху картопляні заготовки ще одним шаром пергаментного паперу. Склянкою, яка має рівне дно, притисніть кожну картопляну кульку. У вас мають вийти тоненькі картопляні чипси.
- Випікайте заготовки у розігрітій до 180 градусів духовці 10-12 хвилин.
- Коли чипси будуть готові, обережно зніміть верхній шар пергаменту та насолоджуйтесь смаком.
Фото: mashed.com
Домашні чипси смажені
Інгредієнти:
- картопля – 4 шт.
- соняшникова олія – 500 мл
- сіль, перець, спеції - до смаку
Покроковий рецепт приготування:
- Очистіть картоплю, наріжте її дуже тоненькими слайсами. Найкраще це можна зробити за допомогою спеціальної овочерізки або кухонного комбайна із відповідною насадкою.
- Дуже ретельно промийте картоплю, щоб змити весь зайвий крохмаль.
- Викладіть картопляні слайси на паперові рушники, щоб адсорбувати всю воду.
- Дуже сильно нагрійте соняшникову олію в невеликій каструлі, ви маєте створити умови фритюру. Для того, щоб перевірити чи достатньо нагрілась олія, просто покладіть в каструлю один слайс картоплі, якщо активно почався процес смаження, тоді може ставати до справи.
- Смажте картоплю партіями до золотистого кольору на невеликому вогні, постійно помішуючи.
- Викладіть готові чипси на паперові рушники, щоб прибрати зайву олію.
- Присипте чипси улюбленою приправою чи просто сіллю. Готово!
Фото: Freepik
Чипси в мікрохвильовій печі
Інгредієнти:
- картопля – 300 г
- олія соняшникова – 3 ст. л.
- сіль – до смаку
- гранульований часник, зелень сушена, паприка або інші спеції
Покроковий рецепт приготування:
- Для приготування чипсів цим способом, підготуйте картоплю як в минулому рецепті (крок 1-3).
- Просушені слайси картоплі викладіть у будь-яку посудину, додайте олію та перемішайте.
- Плоску тарілку, яку можна використовувати у мікрохвильовій печі, застеліть пергаментним папером.
- Викладіть на пергамент слайси картоплі, додайте улюблену приправу або спеції. Оскільки всі чипси одразу не помістяться на тарілку, можна партії робити із різними смаками.
- Випікайте у мікрохвильовці протягом 3-5 хвилин, потужність – 800 Вт. Смачного!
Фото: allrecipes.com
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